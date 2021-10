Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea ii cere primarului Nicușor Dan sa iși depuna demisia, in condițiile in care acesta a decis sa taie din buget finanțarea pentru sistemul de oxigen medical la Spitalul Modular Pipera. ”Faceți un gest de onoare, votați acest amendament și apoi

- Senatoarea PSD Gabriela Firea ii cere demisia, prin tr-un mesaj postat pe Fcebook, primarului general Nicușor Dan. "Demisia, Nicușor Dan! Cat de incapabil, lipsit de viziune și de inima trebuie sa fii sa tai din buget finanțarea pentru sistemul de oxigen medical la Spitalul Modular Pipera?…

- Ceea ce se intampla in aceasta perioada la Clubul Sportiv Municipal (CSM) București demonstreaza ca edilul general Nicușor Dan continua metodele Gabrielei Firea de “tocare” fara numar a banilor bucureștenilor pe același model ca și Gabriela Firea. Echipa de handbal feminin a Primariei Capitalei a devenit…

- Din momentul in care Primarul General a dispus masuri drastice la Administrația Lacuri Parcuri si Agrement București (ALPAB), lucrurile au inceput sa se miște in ceea ce privește ingrijirea parcurilor din Capitala. Mai mult, acțiunea de curațare a parcului Cișmigiu dispusa de Nicușor Dan a aratat…

- Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, susține o conferință de presă, marti, 31 august, de la ora 12:00, la Primăria Capitalei, unde va prezenta bilantul primelor 10 luni de mandat. Cu o zi inainte, Nicusor Dan a anunta ca astazi, 31 august, va tine o conferința de presa in care va spune…

- La doua zile dupa ce a facut public faptul ca și-a trecut numele pe lista de semnaturi necesare organizarii referendumului pentru demiterea primarului sectorului 1, Gabriela Firea a mai anunțat un demers ce are legatura cu același subiect. In calitatea sa de șefa a Organizației PSD București, Firea…

- Fostul primar general al Capitalei critica deciziile actualului edil de majorare a biletului de calatorie cu transportul in comun și de diminuare a bugetului Societații de Transport București. DE la inceputul lunii august, o calatorie cu autobuzul va costa 3 lei, fața de 1,3 lei in prezent, in timp…

- Fostul primar general al Capitalei, social-democrata Gabriela Firea, il critica din nou pe Nicușor Dan, actualul edil al Bucureștilor, de aceasta data pe tema transportului public. Reacția senatoarei PSD vine dupa ce zilele trecute s-a aflat ca, de la 1 august, vor crește tarifele pentru transportul…