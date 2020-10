Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general ales al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca „foarte probabil” in cursul zilei de vineri va fi investit in funcție, precizand ca a inceput sa pregateasca primele zile de mandat. “Foarte probabil vineri voi fi investit primar general. Alegerile s-au terminat de doua saptamani, am inceput…

- Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca "foarte probabil" in cursul zilei de vineri va fi investit in functie. Acesta a precizat ca a inceput sa pregateasca primele zile de mandat.

- Nicușor Dan, primarul general ales al Capitalei, susține ca pe bucureșteni ii așteapta o iarna grea, in condițiile in care sistemul de termoficare este „mai prost” decat cel de acum 3-4 ani. El susține ca numarul avariilor este foarte mare. Primarul general ales al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca tot…

- Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat miercuri ca i se pare "comic" ca Gabriela Firea sa vorbeasca despre fraude in Bucuresti, subliniind ca, in contextul in care exista o diferenta mare in privinta numarului de voturi, nu se pune problema renumararii acestora.

- Nicusor Dan s-a intalnit cu administratorul special al ELCEN, și spune ca s-a convins ca sistemul de termoficare din Bucuresti se afla intr-o situatie foarte dificila. „M-am intalnit azi (marti – n.r.) cu Claudiu Cretu, administratorul special al ELCEN, unul dintre specialistii sistemului de termoficare…

- La finalul acestei luni, pe 27 septembrie, vor avea loc alegerile locale, iar casele de pariuri ofera cote pentru Primaria Municipiului București și pentru cele 6 sectoare ale Capitalei. Primarul in exercițiu, Gabriela Firea, a pregatit o lista de consilieri pe care a introdus mai multe nume din sport,…

- ​Nicușor Dan susține ca principala miza a alegerilor locale este ca un numar mare de români sa iasa la vot, precizând ca din acest punct de vedere are o „temere”. Candidatul PNL și USR-PLUS spune lumeacu care vorbește e optimista, dar ca alegerile nu sunt câștigate și depind…

- Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, declara ca este "inadmisibil" ca primarul general, Gabriela Firea, sa ameninte consilierii ca ii da in judecata daca nu rezolva problema banilor pe care Primaria ii datoreaza familiei Constanda. Potrivit lui Nicusor Dan, PMB ar fi trebuit sa dea acesti…