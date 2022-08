Stiri pe aceeasi tema

- Zorya Luhansk - Universitatea Craiova 1-0 | Laszlo Balint, antrenorul oltenilor, recunoaște prestația slaba din Polonia și analizeaza golul primit din faza fixa. Returul se disputa in Romania, pe 11 august, de la 20:30Daca trece de Zorya Luhansk, Craiova va da in play-off-ul Conference League peste…

- CS Universitatea Craiova a fost invinsa de Zorya Luhansk, scor 1-0, in prima manșa a turului trei preliminar din Conference League. Formația din Ucraina a fost considerata gazda, chiar daca meciul s-a jucat la Lublin (Polonia).

- Sorin Carțu (66 de ani), președintele Universitații Craiova, considera ca oltenii au avut noroc la tragerile la sorți din preliminariile Conference League și ar trebui sa se califice in grupele competiției. Zorya Luhansk - Universitatea Craiova, in turul 3 preliminar din Conference League, se joaca…

- Sorin Carțu (66 de ani), președintele de la Universitatea Craiova, a vorbit dupa victoria cu Vllaznia, scor 3-0 (1-1 in tur), in manșa secunda din turul doi preliminar Conference League. Oltenii vor da ochii in turul III din Conference League cu ucrainenii de la Zorya Luhansk. Meciul tur, de pe 4 august,…

- Laszlo Balint, antrenorul Universitații Craiova, a trasat principalele concluzii dupa prima sa victorie pe banca oltenilor, 3-0 cu Vllaznia, in turul III din Conference League. Oltenii vor da ochii in turul III din Conference League cu ucrainenii de la Zorya Luhansk. Meciul tur, de pe 4 august, se va…

- CSU Craiova joaca impotriva albanezilor de la Vllaznia in returul manșei secunde a turului II preliminar Conference League. Partida programata de la 20:30 incepe de la scorul de 1-1 și poate fi urmarita LiveTEXT pe GSP.ro Televizat pe Digi Sport 1 și Prima Sport Daca se califica, Universitatea Craiova ar…

- Nicușor Bancu (29 de ani), capitanul celor de la CSU Craiova, s-a declarat mulțumit de rezultatul de egalitate obținut de olteni in fața albanezilor de la Vllaznia, scor 1-1. Returul de la Craiova este programat joi, 28 iulie, de la ora 20:30Daca se califica, Universitatea Craiova ar evolua cu Zorya…

- Daca trece de Vllaznia, Universitatea Craiova ii va intalni in turul III din Conference League pe ucrainenii de la Zorya Luhansk in Polonia, in prima manșa. Din cauza razboiului, aceștia n-au mai jucat un meci oficial din 12 decembrie. Sorții au decis. Daca se impun in „dubla” cu albanezii de la Vllaznia…