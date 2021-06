Elena Gabriela Ruse și Monica Niculescu au castigat, sambata, titlul in proba de dublu a turneului ITF pe iarba de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Romancele au invins in finala australiencele Priscilla Hon/Storm Sanders cu 7-5, 7-5. Niculescu si Ruse, capi de serie numarul patru, au obtinut victoria intr-o ora si 23 de minute. In primul tur, romancele au trecut de cuplul Kristie Ahn (SUA)/Lizette Cabrera (Australia) cu 6-3, 6-0, in sferturi au dispus de perechea Ysaline Bonaventure (Belgia)/Ekaterine Gorgodze (Georgia) cu 6-0, 6-1, iar in penultimul…