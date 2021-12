Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii montani avertizeaza ca deja a inceput sa apara risc de producere a avalanselor in zonele montane inalte si recomanda tuturor turistilor sa foloseasca kiturile de salvare din avalansa, conform news.ro ”A inceput sa apara riscul de avalansa in unele masive, mai ales la altitudini…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barba a anunțat ca in ședința de vineri a deliberativului va fi supus aprobarii un proiect de hotarare in vederea creșterii considerabile a capacitații de intervenție a Serviciului Public Salvamont Suceava. Niculai Barba a spus ca ...

- In cursul zilei de joi, 18 noiembrie, in Sala Unirii din cadrul Palatului Administrativ s-a desfașurat o sedinta extraordinara (in forma restransa) a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava, la care au participat prefectul județului, Alexandru Moldovan, cei doi subprefecți, Daniel Prorociuc…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a declarat ca Serviciul Public Județean Salvamont este pregatit pentru sezonul de iarna și a transmis o serie de recomandari pentru turiștii care doresc sa abordeze traseele montane din județ. Niculai Barba a spus ca CJ Suceava a aprobat,…

- Salvatorii montani prahoveni au avut o intervenție contracronometru in ultima zi a saptamanii recent incheiate. Au pornit pe munte in ajutorul unei persoane care a cazut in gol aproximativ 100 de metri. Accidentul grav a avut loc duminica in Bucegi. Din pacate, dupa ce salvatorii montani au ajuns in…

- Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, a anunțat ca in ședința de joi a deliberativului județean va propune aprobarea suplimentarii Statului de funcții a Serviciului Public Județean SALVAMONT Suceava cu 2 posturi de salvator montan pentru a crește capacitatea de intervenție in contextul…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a anunțat ca la Unitatea de Primire a Urgențelor Suceava vor fi suplimentate numarul de paturi pentru tratarea pacienților cu forme grave de Covid in situația in care aceștia nu vor putea fi tratați la terapie intensiva. Niculai Barba a spus…