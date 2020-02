Stiri pe aceeasi tema

- Niculae Havrilet, fost presedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a renuntat la mandatul de administrator la Romgaz, acesta fiind desemnat recent in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

- Niculae Havrilet a renuntat, marti, la functia de membru al Consiliului de Administratie al companiei Electrica, pe care o detinea din februarie 2019, ca urmare a desemnarii sale in postul de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, potrivit Agerpres.Conform…

- Patronatele din turism solicita noului guvern analizarea propunerii privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Turism condusa de un Presedinte cu rang de Secretar de Stat, dupa ce Ministerul Turismului a fost desfiintat in organigrama noului Executiv iar acest domeniu este un departament in…

- Liderul PNL Targu-Jiu, Marcel Romanescu, este cel care a venit cu propunerea ca directorul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, Ion Pisc, sa fie numit secretar de stat Primarul Targu-Jiului sustine ca deja a purtat o discutie pe tema promovarii lui Ion Pisc cu liderul PNL Gorj, Dan Vilceanu.…