Wizz Air lanseaza noi zboruri catre Praga si Sevilla, cu bilete de la 19,99 euro

Wizz Air isi extinde operatiunile in Bucuresti prin alocarea unei noi aeronave Airbus A321, care va intra in flota in iulie 2020, si va lansa doua noi rute catre Praga si Sevilla, aceasta din urma fiind singura conexiune intre capitala Romaniei… [citeste mai departe]