- Senatorul Niculae Badalau a fost singurul candidat pentru functia de presedinte al filialei PSD Giurgiu, ramasa vacanta dupa demisia lui Marian Minea, presedintele Consiliului Judetean. Dupa ce s-a terminat ședința in care a fost ales lider al PSD Giurgiu, Nicolae Badalau a facut cateva declarații…

- "Consider foarte important la acest moment sa ramanem uniti, sa avem majoritate parlamentara, sa avem guvern pana in 2020 pentru ca e cel mai important lucru sa lasam la o parte toate frustrarile sau supararile pe care la un moment dat le putem avea, pentru ca, daca ma intrebati pe mine, si eu am…

- Presedintele interimar al organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca joi, 13 septembrie, va avea loc conferinta judeteana de alegeri in cadrul organizatiei, iar el va candida pentru functia de presedinte al acesteia Totodata,…

- Fostul premier Mihai Tudose a anuntat miercuri seara pe Facebook ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte al Organizatiei judetene PSD Braila. Deputatul PSD de Braila a explicat ca a luat aceasta decizie dupa ce actualul presedinte, Ion Rotaru, l-a anuntat ca nu mai doreste…

- Comitetul Executiv Național al PSD a votat, sambata, la Neptun, numirea senatorului Niculae Badalau in funcția de președinte interimar al organizației județene PSD Giurgiu, au declarat pentru MEDIAFAX surse participante la ședințaFostul președinte interimar al organizației județene PSD Giurgiu,…

- Senatorul Ion Popa este noul presedinte al organizatiei judetene ALDE Constanta. Anuntul a fost facut in cadrul conferintei de presa sustinuta de Calin Popescu Tariceanu. Pornim de la evaluarea fiecarei organizatii in parte si vom analiza fiecare persoana in parte, inclusiv a domnului Learciu. De la…

- Producatorii de energie din surse regenerabile au șanse reale de redresare și de dezvoltare a afacerilor. Noua lege dedicata sectorului regenerabilelor, aprobata in Plenul Camerei Deputaților, vine cu soluțiile legislative mult așteptate de investitorii din domeniu. Organizatia Patronala a Producatorilor…