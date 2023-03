Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu a transmis urmatorul mesaj cu prilejul aniversarii unui an de la depunerea cererii de aderare a țarii noastre la Uniunea Europeana: „Astazi se implinește un an de la semnarea cererii de aderare a Republicii Moldova…

- In Republica Moldova se vorbeste limba romana si absolut nicio tara nu are dreptul moral, legal si politic de a comenta acest lucru, a declarat ministrul de Externe moldovean Nicu Popescu, intr-o reactie la criticile Moscovei privind votul Parlamentului de la Chisinau vizand

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a dezvaluit ca autoritațile de peste Prut erau pregatite sa arunce in aer pista aeroportului Chișinau, pentru a nu ajunge pe mana armatei ruse.

- In acest mod Chișinaul ar fi inlaturat pericolul ca obiectivul strategic sa fie preluat de armata rusa in timpul invaziei din Ucraina. Informația a fost furnizata de ministrul de Externe, Nicu Popescu, in cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, potrivit ziarulnational.md.Potrivit lui Nicu Popescu, dupa…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a avut o intalnire la Bruxelles cu omologul sau din Romania, Bogdan Aurescu. Șefii diplomațiilor de la Chișinau și București au discutat despre procesul de aderare a Republicii Moldova la UE și cooperarea excelenta cu Romania in diverse domenii,…

- Ministrii de externe din UE se reunesc astazi la Bruxelles, inainte de implinirea unui an de la invazia rusa din Ucraina, una dintre temele de discutie fiind un nou pachet de sanctiuni impotriva Moscovei , relateaza DPA, preluata de Agerpres .Comisia Europeana a propus a zecea serie de masuri punitive…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, s-a intalnit cu diaspora moldoveneasca din Spania in cadrul vizitei sale in peninsula iberica. Oficialul discutat cu cei prezenți despre dorul de casa, situația de la Chișinau, eforturile Chișinaului de a pastra pacea, stabilitatea și a merge…

- Ministrul afacerilor externe și integrarii europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, și ministrul afacerilor externe al Turciei, Mevlut Cavușoglu, au ținut in data de 7 decembrie, o conferința de presa. Popescu a manifestat interesul consolidarii cooperarii in domeniul energetic, tranzitului sau…