- Polițiștii care se aflau in misiune de patrulare pe strada Livezeni din Petroșani, sambata seara in jurul orei 23:10, au observat o mașina ieșita in afara parții carosabile, iar la volanul mașinii a fost depistat un barbat in varsta de 31 ani, din localitate, care era agitat și vorbea cu dificultate.…

- La data de 26 august a.c., in jurul orei 01:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rovinari au depistat in flagrant, un barbat de 34 de ani, din orașul Rovinari, in timp ce conducea un autoturism pe strada Jiului din localitatea de domiciliu, iar in urma testarii cu aparatul drugtest, acesta a…

- Politistii au intocmit dosar penal pe numele unui tanar de 36 de ani care a sarit in timpul mersului din autoturismul pe care il conducea, deoarece s-a defectat sistemul de franare. Incidentul a avut loc sambata in orasul Uricani din judetul Hunedoara. „La data de 19 august 2023, ora 11:00, un barbat…

- O scena parca desprinsa dintr-un film de acțiune s-a petrecut in data de 13 august, in Ungaria, in apropiere de Szeged și a fost surprinsa de camera de filmat a autospecialei: șoferul roman al unei mașini pline de migranți s-a aruncat de la volan cand a vazut ca este urmarit de poliție.

- Polițiștii i-au facut dosar penal și i-au saltat permisul unui vicovean prins la volan cu alcoolemie de 1,19 mg/l la ora 03.00 noaptea. In mașina se mai aflau soția și copilul de 9 ani. Incidentul s-a petrecut duminica noapte. Cercetarile continua iar acum se așteapta rezultatele probelor biologice…

- Un tanar de 22 de ani, a fost prins drogat la volan, in timp ce conducea Calea Moților. Șoferul a fost prins in urma unor verificari de rutina ale polițiștilor clujeni.„In cadrul verificarilor, polițiștii Serviciului Rutier au depistat la data de 2 iulie a.c., in jurul orei 02.10, un tanar de 22 de…

- Procurorii DIICOT Arad au dispus ieri reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „efectuarea fara drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive si conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta…

