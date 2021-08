Nicu Ceaușescu ar fi împlinit 70 de ani pe 1 septembrie. Imagini inedite și unice din vizitele externe și viața sa de zi cu zi Nicu Ceaușescu, fiul cel mic al lui Nicolae și Elena Ceaușescu, ar fi implinit pe 1 septembrie varsta de 70 de ani, dar, din pacate, in urma 25 de ani, s-a inalțat la ceruri. Contestat de unii, dar și simpatizat de alții, Nicu Ceaușescu a avut și o activitatea politica extrem de activa și interesanta, dar mai puțin cunoscuta. Insa, el a ramas și va ramane in memoria romanilor cu aceea declarație-testament de la procesul din 20 iulie 1992: „Nici in 20 de ani nu veți reuși sa zugraviți ce a construit tata”. De atunci au trecut nu 20 de ani, ci aproape 30 de ani și constatam ca a avut mare, mare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

