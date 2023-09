Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Pavel, fostul mare jucator roman și fost antrenor al Simonei Halep, a vorbit despre situația in care se gasește sportiva noastra in prezent. Andrei Pavel, 49 de ani, fost loc 13 ATP, a venit in echipa Simonei Halep in septembrie 2017, dupa US Open. ...

- Bianca Daraba are 25 de ani și este profesor de limba franceza la Liceul “Vasile Conta” din Targu Neamț. Dupa doar un an de activitate didactica la catedra, tanara profesoara a reușit, predand elevilor sai limba franceza prin intermediul benzilor desenate sau prin teatru, sa primeasca titlul de profesoara…

- Pentru vara aceasta, rapperul roman Comann revine cu o piesa energizanta și diferita fața de restul de release-uri din repertoriul lui. „Mișca șoldu’” se aseamana cu sunetele dembow-ului sud-american cu tobe puternice, instrumente hipnotizante cu un refren care nu iți mai iese din cap, dand corpului…

- Astazi, 29 iunie 2023, de la ora 17:00, la Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta are loc lansarea volumului de versuri "Sunt ruda de sange a unui timp nebun". Autorul este Mihai Vintila, iar cartea a aparut la Editura InfoEST, anul acesta. Licentiat in drept si economie, Mihai Vintila este…

- Absolvent de Teologie și Litere, Georgian Margarit are un cuvant important de spus in muzica romaneasca, de mai bine de 15 ani. Artistul a compus și colaborat cu artiști precum Randi (Pana vara viitoare), Jo, Puya, Nadir, Ana Baniciu. De asemenea, pentru Lala Band, a lucrat la peste 300 de piese alaturi…

- Dupa cum o prezinta si numele, o astfel de unealta este folosita in principal pentru a produce uruiala din recolta si deseurile prezente la nivelul unei gospodarii. In general, uruiala este realizata din cereale de diferite feluri – fie acestea in stare buna sau resturi. Totusi, o moara uruiala nu are…

- Din 22 iunie, Lidl Romania readuce in toate magazinele din țara Saptamana Electrica, o saptamana tematica dedicata Electric Castle, festival la care retailerul este partener strategic inca din 2017. Colecția conține o selecție variata de haine, accesorii și produse alimentare ready-to-eat. In plus,…