- „Ziua Satului Romanesc”, ediția a IV-a, va fi sarbatorita la Muzeul de Etnografie „Vergu Manaila” din str. Razboieni, nr. 8, municipiul Buzau, printr-un eveniment, ce va avea loc intre orele 12.00 și 13.30. Este vorba despre vernisajul unei expoziții temporare cu instrumente muzicale din patrimoniul…

- Zece maestri lutieri din Asociatia Artistilor Lutieri din Romania (AALR), au plecat in Italia, cu aproape 70 de instrumente din lemn, pentru a participa la Targul Cremona Musica 2023, desfașurat la finele acestei saptamani. Producatorii de instrumente muzicale din Reghin au plecat in Italia, ducand…

- In acest weekend a avut loc prima ediție a unui astfel de eveniment in județul Mureș, dar inițiatorul iși propune chiar organizarea unui Campionat Național, in viitor. Participanții au fost din 8 județe, iar din Mureș, printre cei care au raspuns provocarii, au fost localnici din Beica de Jos, Chiheru…

- Constructorul spaniol de modele de performanța prezinta o noua ediție pentru SUV-ul Formentor VZ5. De aceasta data, noua ediție limitata se numește BAT și consta intr-un pachet vizual care aduce mai multe accente negre la exterior, dar și la interior. Fața de un Formentor VZ5 obișnuit, ediția limitata…

- Anul acesta, Porsche 911 implinește 60 de ani de existența. Datorita acestei aniversari speciale, Porsche a lansat, de-a lungul lui 2023, mai multe ediții speciale pentru modelele sale, inclusiv pentru actuala generație 911. Acum, Porsche a decis sa marcheze aniversarea printr-o colaborare speciala…

- Formația Implant pentru Refuz aniverseaza 28 de ani de existența printr-un eveniment special care va avea loc in clubul Quantic din București, sambata, 9 septembrie. „Sub numele de «Old School New School – concert aniversar #28», aceasta seara va aduce in prim-plan o calatorie muzicala in timp, reunind…

- Ministerul afgan al Moravurilor a dispus arderea unor instrumente si echipamente muzicale confiscate in provincia Herat (vest), apreciind muzica drept „imorala”, relateaza AFP, potrivit News.ro.„Promovarea muzicii antreneaza o corupere morala, iar faptul de a canta muzica ii induce in eroare pe tineri”,…