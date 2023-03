Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, s-a declarat dezamagit de prestatia echipei sale din partida cu Hermannstadt. Tehnicianul italian sper sa regleze jocul pana joi, cand va avea loc „finala“ pentru play-off, contra covasnenilor de la Sepsi, la Sf. Gheorghe. „Nu am facut un meci bun. Am…

- Nicolo Napoli s-a aratat dezamagit dupa FC Hermannstadt – FC U Craiova 1948. Antrenorul oltenilor avea alte așteptari de la elevii sai, insa de acum intreg focusul este pe meciul cu Sepsi. Duelul dintre Sepsi și FC U Craiova 1948 va avea loc joi și va fi decisiv pentru accederea in play-off. Oltenii…

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, s-a declarat multumit de evolutia si rezultatul meciului cu CS Mioveni, chiar daca victoria a venit cu mari emotii. „Toate meciurile sunt grele. De ce? Pentru ca ambele echipe joaca. Cred ca am meritat sa caștigam. Albu loveste cu ambele picioare. Acum…

- Ionuț Gurau, 23 de ani, a avut din nou o evoluție decisiva pentru FCU Craiova, in victoria cu FC Voluntari, 2-1. Uriașul de 1,98 de metri dintre buturile alb-albaștrilor nu a cunoscut gustul eșecului pe teren in poarta oltenilor! Exceptand partida cu Sepsi, decisa la „masa verde”, scor 0-3, goal-keeper-ul…

- FCU Craiova și-a adjudecat victoria cu FC Voluntari, dar nu fara emoții. La finalul intalnirii de luni seara, din Banie, antrenorul care a repus echipa lui Mititelu pe picioare, Nicolo Napoli, a inceput sa se gandeasca tot mai serios la play-off. Oltenii sunt neinvinși in 2023, ocupa locul 7 și se afla…

- Nicolo Napoli a analizat victoria echipei sale, FCU Craiova, 2-1 cu FC Voluntari. Antrenorul italian a vorbit despre al treilea succes consecutiv al oltenilor din Liga 1 și despre șansele de ajunge in play-off. Concluziile lui Nicolo Napoli dupa FCU Craiova - FC Voluntari „In prima repriza a fost un…

- Nicolo Napoli a avut un discurs triumfator dupa Rapid – FC U Craiova 1-2. Antrenorul oltenilor s-a declarat fericit pentru victoria obținuta de elevii sai. In prezent, FC U Craiova se afla pe locul 7 din Liga 1, cu 30 de puncte obținute dupa 24 de meciuri jucate. Pentru FC U Craiova, au marcat Bauza…

- FCU Craiova și-a luat in serios rolul de „nașa“ a Rapidului, reușind un nou succes in fața giuleștenilor, cu 2-1, chiar in Capitala. Meciul a contat pentru etapa 25 din Superliga și a fost decis de golurile marcate de Bauza și Bahassa, pentru invingatori, respectiv Paul Iacob, pentru invinși. In urma…