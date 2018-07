Stiri pe aceeasi tema

- Gianni Buquicchio, presedintele Comisiei de la Venetia, sustine ca la sfarsitul lunii iulie va trimite Romaniei opinia ceruta de presedintele Klaus Iohannis pe modificarile aduse in Parlament statului judecatorilor. „Speram ca va fi luata in consideratie”, a precizat acestea intr-un interviu pentru…

- „Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea ordinii de zi a acestei sedinte, a mandatat presedintele Consiliului in vederea inaintarii unei adrese catre Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurea stabilitatii legislative…

- Comisia de la Venetia va fi informata despre decizia CCR in privința revocarii șefei DNA; PNL anunța ca va iniția demersul, in cadrul vizitei pe care reprezentanții acestui for internațional urmeaza sa o faca in Romania. ”Decizia CCR cu privire la revocarea sefei DNA reprezinta un atentat la ordinea…

- "Decizia CCR de astazi privitoare la conflictul constitutional sesizat de ministrul Justitiei in privinta propunerii de revocare a procurorului sef al DNA este, pentru PNL, un atentat la ordinea de drept constitutionala, o lovitura data ordinii de drept constitutionale din Romania, pentru ca reprezinta…

- Presedintele Comisiei speciale care a modificat legile justitiei, Florin Iordache, a avut un raspuns acid pentru Comisia de la Venetia, care și-a emis parerea referitor la legile justitiei din Romania.

- Presedintele Comisiei speciale care a modificat legile justitiei, Florin Iordache, a declarat joi pentru News.ro ca nu are ce sa contate Comisia de la Venetia referitor la legile justitiei, deoarece nu poate fi peste deciziile Curtii Constitutionale si numeste demersul PNL de a cere Comisiei de Monitorizare…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, membru in Comisia pentru legile justiției, a anunțat ca Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei va sesiza Comisia de la Veneția pentru a se da un aviz cu privire la legile justiției din Romania in urma solicitarii pe care PNL a depus la APCE inca din luna martie.