- In anul 2019, Vladuța Lupau și Adrian Rus s-au casatorit civil, apoi planuisera o petrecere de nunta așa cum visau. Cei doi au decis sa amane evenimentul, iar artista a explicat intr-un interviu pentru Revista VIVA! motivul. Vladuța Lupau, una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nicoleta Nuca a oferit detalii despre nunta. Ce planuri are pentru cel mai mare eveniment din viața ei, dar și din ce motiv nu iși dorește sa se casatoreasca in Romania. Ce a marturisit indragita vedeta.

- In urma mai multor explozii care au avut loc in ultimele zile in Tiraspol și in localitațile Maiak și Parcani din Transnistria, o parte din oamenii care locuiesc in regiunea separatista au decis sa treaca granița catre Republica Moldova. Aflat la punctul de frontiera, corespondentul Libertatea Mircea…

- Gabriel Torje (32 de ani) planuiește sa se stabileasca in Spania „peste 2-3 ani”. „Merita sa ramai in Romania?”, intreaba mijlocașul lui Dinamo. Gabriel Torje, fotbalist cu un CV bogat, care cuprinde echipe din țari precum Italia, Spania, Turcia, Rusia și Grecia, dezvaluie ca vrea sa paraseasca Romania…

- Trei copii ucraineni, care prezentau afectiuni de natura oncologica, au fost transportati ieri la un spital din Torino. Doi dintre ei au fost preluati de la Vama Sculeni de un echipaj SMURD Iasi, unul dintre ei urmand sa suporte o operatie de transplant. "Am fost solicitati pentru preluarea a doi copii…

- Doi copii din Ucraina au fost preluati de la vama Sculeni de un echipaj SMURD Iasi, acestia prezentand afectiuni grave. Copii urmeaza sa fie transportati cu avionul in Italia, unul dintre ei necesitand transplant. "Am fost solicitati pentru preluarea a doi copii din vama Sculeni adusi de ambulanta…

- 372 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 184 in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 3 814 de teste. Din numarul total de cazuri noua sunt asociate cu contact in afara țarii, cinci din Ucraina (cinci refugiați), doua din Italia, cate unul…