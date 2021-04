Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru o familie din sectorul Buiucani al Capitalei, trezita noaptea din somn de o explozie produsa in fata casei. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din apropiere.

- O firma care detine un restaurant in judetul Brasov a fost obligata sa le achite daune morale mirilor pe care i-a dat in judecata din cauza ca au refuzat sa achite costurile nuntii pentru ca zeci de invitati, inclusiv mireasa si nasa, au facut indigestie, noteaza Adevarul. Sentinta care nu este definitiva.…

- Finalul lunii aprilie ne gasește cu temperaturi de pana la 23 de grade, insa de la mijlocul lunii aprilie, se va resimți o scadere a temperaturilor. Vremea se incalzeste in majoritate regiunilor, dar se vor semnala innorari, ploi slabe, iar la munte, precipitatii mixte. In weekend se anunta deosebit…

- O sa ajung la Cristian Tudor Popescu, dar intai trebuie sa-l despaduchez pe Cartianu. Și el a injurat-o pe Flavia Groșan. Și a injurat și Ziarul „Național”, pentru ca il complexeaza publicațiile tiparite. La Cartianu, adica la țara, hartia se folosește in fundul curții și acolo a dus Gregoire „Adevarul”,…

- Clipe de groaza pentru o taximetrista din Timișoara, azi noapte. Femeia a fost atacata intr-o benzinarie de pe Calea Aradului de doi indivizi. Se pare ca scandalul a pornit dupa ce taximetrista a refuzat sa ii transporte pe cei doi pentru ca se aflau in stare de ebrietate și erau agresivi. Dupa ce s-a…

- In noaptea de 18 februarie la ora 02:30, poliția din Hincești a fost sesizata de o femeie de 37 de ani din localitatea Caracui, care a comunicat ca o persoana necunoscuta, a patruns in locuința sa, avand in mana un obiect ascuțit, a amenințat-o cu rafuiala fizica și a cerut bani. Fiind speriata, femeia…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-o biserica din localitatea Tudor Vladimirescu, județul Botoșani. Pompierii susțin ca incendiul a pornit de la focul aprins in soba pentru incalzirea lacașului de cult. Potrivit ISU Botoșani, incendiul a avut loc in noaptea de…

- Iubirea și paradoxurile ei: in 2021, cei de treizeci de ani viseaza la casatorie, dar intra in panica la ideea ca nu va dura. Cuplul, o noțiune contra timpului Și prima noutate din 2021 poate consta in faptul ca astazi, barbații și femeile se gandesc adesea cu puțin inainte de... The post Au trait fericiți…