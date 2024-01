Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dell’Orefice este cunoscuta drept cel mai in varsta model in activitate din industria modei. A fost descoperita intr-un autobuz, pe cand avea doar 13 ani, și lucreaza și astazi, la varsta de 92 de ani, scrie digi24.ro .

- Cand Ellie Goldstein s-a nascut in decembrie 2001, medicii le-au spus parinților ca ea nu va putea niciodata sa mearga sau sa vorbeasca din cauza sindromului Down. S-a dovedit ca s-au inșelat. Ellie a ajuns model și a aparut pe coperta Vogue, scrie BBC care relateaza inedita ei poveste.

- Șeful PNL, Nicolae Ciuca, a explicat abordarea din prezent A liberalilor pentru alegerile de anul viiitor in cadrul unui interviu la RFI , precizand ca o candidatura a sa la prezidențiale este in analiza, nerefuzand o astfel de decizie.

- Un barbat de 47 de ani a fost arestat preventiv, dupa ce a amenintat o fata de 19 ani cu un cutit si chiar a ranit-o, apoi i-a furat lantisorul de aur pe care il purta in jurul gatului. Totul s-a intamplat pe o strada din Timisoara.”S-a retinut ca in data de 14.11.2023, pe timp de noapte, in jurul…

- SpaceX amana calatoria in jurul Lunii a unui miliardar japonezMiliardarul japonez Yusaku Maezawa a anuntat joi ca excursia sa in jurul Lunii, planificata pentru 2023, la bordul Starship, o racheta dezvoltata de SpaceX, va fi amanata pana anul viitor sau mai tarziu, transmite joi AFP, conform Agerpres.…

- Un șofer incepator a intrat intr-o masina parcata pe care a incolacit-o pe un stalp de electricitate, pe DN 58 B, in Bocșa, Caras Severin. Un autoturism s-a incolacit in jurul unui stalp de electricitate, dupa ce a fost lovit de o alta mașina, cu numere de Germania. Un tanar de 19 ani, din Berzovia,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis vineri in sedinta conducerii PNL ca coagularea dreptei se va face in jurul PNL, el precizand ca sunt in faza de finalizare a fuziunii prin absorbtie cu ALDE, potrivit unor surse liberale.Nicolae Ciuca le-a transmis liberalilor ca coagularea dreptei se va…