Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry și Juno au adus bucuria și buna dispoziție in platoul Te cunosc de undeva! cu piesa „Happy”. Iata cum le-a ieșit momentul unu la unu cu cel pus in scena de Pharrell Williams la Oscaruri.

- Cea de-a cincea gala „Te cunosc de undeva!“ a fost caștigata de CRBL si Radu Tibulca. Momentul lor va ramane in istoria emisiunii și au primit punctaj maxim din partea juraților și a concurenților.Aventura transformarilor a continuat aseara la Antena 1 cu personaje pe masura concurentilor, muzica live…

- Moment emoționant in aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva! Adda și Radu Bucalae au interpretat piesa "Maria" a Anastasiei Lazariuc și a regretatului Mihai Constantinescu și au reușit sa ii impresioneze pe jurați cum momentul tribut pe care l-au pus in scena.

- In episodul 4, din data de 22 aprilie 2023 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Nicole Cherry si Juno s-au transformat in Mawaca și au interpretat piesa "Dumbala". Care a fost reacția juraților?

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 19, a adus multe zambete in randul juraților, pentru ca toți concurenții au dat tot ce au avut mai bun. Ei bine, și echipa formata din Anca Turcasiu si Jean Gavril a facut un show incendiar. Iata cum au fost jurați cei doi!

- Transformare incredibila in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! Anca Turcasiu si Jean Gavril au intrat in pielea personajelor Sarah Brightman și Antonio Banderas și au interpretat piesa ”The Phantom of The Opera”. Cum au reacționat jurații.

- Cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, show ce va avea premiera sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 aduce pe scena 8 cupluri de artisti in mare forma. CRBL si Radu Tibulca, Nicole Cherry si Juno, Anca Turcasiu si Jean Gavril, Damian Draghici s

- Nicole Cherry si Poetul rapp si Amna si Milionara din Tenerife sunt alte doua echipe care au acceptat provocarea spectaculosului joc al transformarilor, show ce va avea premiera pe 1 aprilie, de la 20:00, la Antena 1.