- Alina Pușcas traverseaza o perioada mai incarcata pe plan profesional, caci in urma cu cateva zile, s-a filmat ultima ediție a emisiunii „Te cunosc de undeva”. Prezentatoarea TV s-a fotografiat cu perfuzia la mana, iar fanii s-au ingrijorat pentru vedeta.

- Irina Deaconescu și Cristi Manea formeaza unul dintre cele mai frumoase și mediatizate tinere cupluri din Romania, iar povestea lor de dragoste a fost nu doar o data in centrul atenției presei.

- Nicole Cherry a devenit in urma cu aproape un an mamica unei fetițe superbe, Anastasia, iar de cand micuța a venit pe lume, viața cantareței s-a schimbat in totalitate. Ea marturisește ca e mult mai responsabila și mult mai atenta la ce face, dar a devenit și mai organizata. Ca tot vorbim de organizare,…

- Loredana Groza s-a fotografiat alaturi de tatal sau. Celebra cantareața a postat o imagine rara alaturi de parintele ei pe care fanii l-au vazut foarte rar. Blondina a lasat in descriere și o declarație emoționanta pentru acesta. Fosta jurata de la ,,X Factor” era vizibil emoționata de reușita barbatului…

- Andrei Ștefanescu și-a ingrijorat fanii de pe rețelele sociale, dupa ce și-a fotografiat fiul la kinetoterapie. Prietenii virtuali nu s-au putut abține și l-au intrebat despre starea de sanatate a baiețelului. Hai sa vezi ce raspuns le-a dat prezentatorul TV.

- Sofia Huzum, fosta membra a trupei Elegance a facut un anunț cutremurator. Artista recunoaște ca are un san taiat și cusut cu 13 ațe. Cantareața a facut declarații, la Antena Stars, despre situația prin care a trecut.

- Anca Pandrea trece prin momente grele. A ajuns de urgența, la spital, din cauza unor probleme de sanatate. A ajuns, cu salvarea, in grija medicilor de la unitatea primiri urgențe, iar mai apoi, a fost conectata la oxigen. Ce a pațit vaduva lui Iurie Darie și cum se simte in aceste momente.

- Otilia Bilionera și-a gasit fericirea in brațele unui barbat din Turcia. Cantareața a trecut, in urma cu ceva timp, peste o desparțire. Artista susține ca fostul ei iubit a parasit-o atunci cand avea probleme de sanatate. Ce a marturisit.