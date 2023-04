Stiri pe aceeasi tema

- Un avocat egiptean a intentat duminica un proces in legatura cu viitorul film al Netflix "Regina Cleopatra", acuzand serviciul de streaming ca "șterge identitatea egipteana" pentru ca o prezinta pe suverana ca fiind o femeie de culoare, scrie newsweek.com.Mahmoud al-Semary a depus plangerea legala…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a semnat Legea privind reforma pensiilor, documentul fiind publicat in Jurnalul Oficial, relateaza ziarul Le Monde. Dupa ce textul a fost validat de Consiliul Constituțional pe 14 aprilie, Palatul Elysee a promis ca președintele Emmanuel Macron va semna legea privind…

- Intr-un colț izolat și expus vantului de pe coasta de nord-est a Qatarului, printre dunele de nisip din deșertul pustiu, se gasește Al Jassasiya - cel mai mare sit de arta rupestra din aceasta țara din Golful Persic, scrie CNN.

- Procuratura Federala din Elvetia a decis sa deschida o investigatie cu privire la preluarea, sprijinita de catre statul elvetian, a bancii Credit Suisse de catre rivala mai mare UBS Group, informeaza cotidianul Financial Times.

- China va continua sa acorde "prioritate" relatiilor "strategice" cu Rusia, a declarat marti presedintele Xi Jinping, in a doua zi a vizitei oficiale la Moscova, informeaza presa de stat chineza, citata de cotidianul Le Monde.

- “Potrivit surselor mele, SIS deja efectueaza o ancheta cu privire la legaturile lui Alexandru Slusari cu Federația Rusa. Daca telefoanele lui vor fi verificate, ofițerii SIS vor descoperi lucruri surprinzatoare, care vor confirma apropierea lui de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei”, a relatat…

- Rusia a anuntat, joi, ca a expulzat patru diplomati austrieci, ca reactie la o decizie similara a Guvernului Austriei vizand patru diplomați ruși. La inceputul lunii februarie, Guvernul Austriei a anunțat expulzarea a patru diplomați ruși acuzați de activitați de spionaj. „ Au exercitat activitați incompatibile…

- Mesajele ar putea dezvalui detaliile acordurilor de cumparare a vaccinurilor COVID-19, in valoare de miliarde de euro, scrie publicația europeana Politico . The New York Times a dat in judecata Comisia Europeana deoarece executivul UE nu a dat publicitații mesajele text dintre președinta Ursula von…