- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost gasi vinovat joi de finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012, la doar sapte luni dupa ce a mai fost condamnat pentru coruptie si trafic de influenta, transmite EFE, potrivit Agerpers. Tribunalul a considerat ca Sarkozy, sef al statului…

- Premierul Florin Citu este de parere ca vaccinarea nu a functionat din cauza campaniei eșuate anti-vaccinare, ci pentru ca in Parlament a intrat un partid declarat inca de la bun inceput anti-vaccinare. Totodata, premierul a spus ca poate fi acuzat ca nu este cel mai convingator om din lume, dar in…

- Premierul Florin Cițu a lasat de ințeles ca nu se considera vinovat pentru eșecul campaniei de vaccinare dupa ce a spus ca „nu este firma de advertising” și nici ”cel mai convingator om din lume.”

- Florin Cițu este principalul vinovat pentru eșecul campaniei de vaccinare, afirma liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu. El cere conducerii Camerei Deputaților sa-l invite pe premier in plen sa...

- Un microbuz a ajuns cu roțile din fața intr-un sant de pe strada Paris din Capitala. Incidentul a avut loc aseara, iar martorii oculari au distribuit poze pe facebook. Din imagini se observa ca groapa in care a ramas blocat vehiculul este un santier in lucru. "Verificați vederea inainte de a porni noaptea…

- Franta va organiza alegeri prezidentiale in aprilie 2022 si alegeri parlamentare in iunie 2022, a anuntat marti Gabriel Attal, purtatorul de cuvant al Guvernului de la Paris, conform cotidianului Le...