- Actorul Nicolas Cage, cunoscut din filme ca „Leaving Las Vegas” si „Willy's Wonderland”, s-a casatorit pentru a cincea oara, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro. Cage, in varsta de 57 de ani, si Riko Shibata, in varsta de 26 de ani, s-au casatorit pe 16 februarie in Las Vegas.…

- Poveste de dragoste demna de film intre Mircea Diaconu și soția sa, actrița Diana Lupescu. Intr-un interviu pentru Antena Stars, actorul a vorbit despre relația sa și a povestit ca s-a ținut de mana pentru prima data cu soția lui abia dupa ce s-au casatorit.

- Astazi este ziua lui și tot astazi a dezvaluit, intr-un interviu la ”Vorbește Lumea”, de la Pro TV, care ii sunt slabiciunile, noile proiecte, dar mai ales cum stau lucrurile in viața privata, in ultima perioada schimband multe stari din cauza divorțului și din cauza unor intamplari care l-au pus intr-o…

- Vicepresedintele ales Kamala Harris, 56 de ani, a purtat miercuri la ceremonia de investitura vestimentatii de create de doi tineri designeri afro-americani, Christopher John Rogers si Sergio Hudson, relateaza Agerpres, care citeaza EFE. Fosta senatoare de California a ales un compleu violet format…

- Madalina Apostol și Nick Radoi s-au casatorit in secret? Iubita afaceristului s-a dat de gol pe rețelele de socializare, dupa ce a postat un mesaj emoționant de ziua partenerului ei de viața.

- Fostul premier și om politic, Adrian Nastase se poate mandri cu o casnicie de 35 de ani. Alaturi de el, atat la bine, cat și la rau, i-a stat Dana Nastase. Soția fostului premerie, recent, a implinit frumoasa varsta de 65 de ani. Apropiații familie Nastase recunosc ca Dana arata impecabil pentru varsta…

- Oleg Sokolov, un cunoscut istoric rus, in varsta de 64 de ani, a fost condamnat la 12 ani si jumatate de inchisoare,dupa ce, anul trecut, si-a ucis iubita in varsta de 24 de ani si a dezmembrat-o, informeaza BBC.

