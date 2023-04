Stiri pe aceeasi tema

Echipa italiana Empoli a pierdut vineri, in deplasare, scor 1-2, meciul disputat in compania formatiei Atalanta Bergamo, in Serie A. Mijlocasul roman al lui Empoli, Razvan Marin, a fost doar rezerva.

''Venerabilul'' tehnician roman Mircea Lucescu a fost nominalizat pe locul 7 intre cei mai buni antrenori care nu au castigat Liga Campionilor la fotbal de celebra revista FourFourTwo.

Jucatoarea ucraineana de tenis Marta Kostiuk a castigat primul titlu WTA Tour din cariera, dupa ce a invins-o pe rusoaica Varvara Graceva, scor 6-3, 7-5, in finala turneului Austin 250.

Pana in acest moment nu au fost primite solicitari de asistența consulara in legatura cu accidentul feroviar din Grecia, care s-a soldat cu decesul a 38 de persoane și cu ranirea unui numar de aproximativ 66 de persoane, anunța MAE.

Fratele mai mare al Madonnei, Anthony Ciccone, a murit la varsta de 66 de ani. Muzicianul Joe Henry, care este casatorit cu sora Madonnei, Melanie Ciccone, a anunțat sambata, pe Instagram, vestea.

Jucatorul roman de tenis Gabi Adrian Boitan (23 ani, 746 ATP) a caștigat duminica seara finala turneului ITF de la Palm Coast, Florida (SUA), invingand in finala pe favoritul numarul 3 al turneului, argentinianul Ignacio Monzon (530 ATP).

Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis felicitari generalului Petr Pavel pentru alegerea sa in functia de presedinte al Cehiei. Seful statutului roman a mentionat ca se asteapta la o intarire a relatiilor bilaterale si o coordonarea in cadrul UE si al NATO.

Mijlocasul roman Alexandru Cicaldau a marcat un gol si a dat o pasa de gol pentru Ittihad Kalba, care a terminat la egalitate cu Al Bataeh, 2-2, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Emiratelor Arabe Unite.