- Un nou sezon PRESSALERT LIVE reincepe, astazi, de la ora 20,00. Primul invitat al sezonului este fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, care vine la emisiune dupa cinci ani și jumatate in care a refuzat dialogul. In emisiunea gazduita de studiourile on.set.hdv, vom discuta despre evenimentele momentului…

- Unul dintre primele proiecte anulate de primarul Dominic Fritz de la venirea sa pe scaunul de primar a fost cel pentru amenajarea unei galerii de arta in spațiul pe care municipalitatea il deține in bucata din vechiul Bastion al Timișoarei, din Piața Maraști. La inceputul lui februarie, proiectul ”reșapat”…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a comentat pe pagina sa de Facebook, ca numai in cursul zilei de miercuri, in judetul Timis au fost efectuate 2.700 de teste COVID-19. Comparativ, in judetul vecin, Caras-Severin, au fost facute doar 40 de teste. Fritz a dezvaluit ca Ministerul Sanatatii…

- Deputatul de Timiș Alfred Simonis, președintele filialei PSD, l-a criticat dur pe primarul Timișoarei dupa dezvaluirile privind problemele cu legea pe care noul director al Colterm le-a avut in trecut. „Nu l-am placut, nu l-am crezut și nici nu l-am votat pe noul primar Dominic Fritz. Dupa alegerea…

- Șoferii din Timișoara au au grave deficiențe la volan, atunci cand vine vorba de acordarea de prioritate, iar proastele lor obiceiuri sunt alimentate și de indolența poliției care nu face controale in trafic. Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, anunta noi masuri de punere in siguranta…

- Anul incepe in forța pentru primarul Timișoarei, Dominic Fritz, in ceea ce privește politica de personal de la nivelul conducerii Direcțiilor subordonate municipalitații. Dupa ce a schimbat ”instant” conducerea Poliției Locale, imediat dupa Anul Nou el a decis schimbarea conducerii Serviciului Public…

- Fostul primar al Timișoarei se amuza, pe pagina sa de Facebook, in legatura cu faptul ca taxele și impozitele locale raman neschimbate, deși remarcase ca in campania electorala adversarii sai spuneau ca acestea sunt „o bataie de joc la adresa firmelor și cetațenilor”. „TAXELE ȘI IMPOZITELE LOCALE PE…