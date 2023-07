Sepsi OSK i-a prelungit contractul mijlocașului defensiv Nicolae Paun (24 de ani) pana in 2027. „Inchizatorul” formației din Sf. Gheorghe a fost dorit in 2022 la FCSB. Sepsi OSK i-a consolidat contractul mijlocașului defensiv Nicolae Paun, fotbalist intrat in circuitul naționalei Romaniei. Clubul din Sf. Gheorghe a anunțat astazi ca Paun a semnat prelungirea pana in vara lui 2027. El a ajuns la Sepsi in 2018, iar in 2020 a fost promovat la prima echipa. ...