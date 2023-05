Nicolae Pascaru: "Nu trebuie să permitem să fim transformați într-o națiune românească" Moldovenii sint unul dintre cele mai vechi popoare ale Europei, Moldova este o țara multinaționala și trebuie sa o pastram, sa urmam ințelepciunea veche de secole, sa traim in pace, prietenie, armonie cu toata lumea, sa comercializam și sa implementam proiecte comune cu toate țarile din Est și Vest, sa asiguram bunastarea cetațenilor noștri și a generațiilor viitoare. Aceasta opinie a fost expr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Noi sintem moldoveni și sintem obligați sa pastram limba moldoveneasca vorbita de Ștefan cel Mare. Moldovenii trebuie neaparat sa pastreze limba moldoveneasca vorbita de stramoșii lor, inclusiv de marele domnitor Ștefan cel Mare. Aceasta opinie a fost exprimata de fostul deputat al Parlamentului Moldovei,…