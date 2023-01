Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni primește azi, de la ora 20,30, vizita celor de la CS Universitatea Craiova, intr-o partida din runda cu numarul 20 din Superliga. Antrenorul argeșenilor, Marius Stoica, spune ca, desi adversarul de azi are problemele sale, venind dupa o schimbare pe banca tehnica si cinci meciuri consecutive…

- Chiar daca FCSB-ul s-a impus lejer luni seara in confruntarea cu CS Mioveni (5-1), patronul echipei, Gigi Becali, nu este mulțumit de prestațiile unor jucatori pe care a transmis ca ii va ceda inca din aceasta iarna.

- Farul a invins-o pe CS Mioveni, scor 2-1, și iși consolideaza poziția de lider in SuperLiga. Gica Hagi (57 de ani) a analizat victoria obținuta in fața „lanternei roșii” din Liga 1. Gica Hagi, dupa Farul - CS Mioveni 2-1 „Asta e Divizia A, e greu cu orice echipa. Cred ca noi facem lucruri extroardinare,…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca nu il mira schimbarile de antrenori din Superliga, el precizand ca tehnicienii nu au nicio protectie in Romania. "Nu ma mai mira nimic in fotbalul antrenor. Si zece daca vin tot nu ma mai mira. Daca cel…

- FCSB si Nicolae Dica au reziliat marti, pe cale amiabila, contractul pe care antrenorul in varsta de 42 de ani il semnase in luna iulie a acestui an. Alaturi de acesta, clubul a incetat raporturile contractuale si cu antrenorii secunzi Viorel Tanase si George Cotiga. Nicolae Dica a pregatit echipa in…

- Esteban Orozco continua sa aiba evoluții remarcabile pentru Chindia Targoviște, formație ce ocupa locul 15 in Superliga, dupa 13 meciuri disputate. In runda cu numarul 14 a competiției, formația dambovițeana a invins cu 1-0 pe CS Mioveni, iar aparatorul din Guineea Ecuatoriala a semnat caștigatoare…

- FCSB a invins-o pe UTA, scor 2-1, și a urcat pe locul 7 in SuperLiga. Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul vicecampioanei, a remarcat reacția avuta de elevii lui dupa eșecul 0-5 cu Silkeborg. Nicolae Dica, dupa FCSB - UTA 2-1 „Este important ca am caștigat. Pe faza ofensiva ne-am creat multe ocazii…

- CS Mioveni a jucat astazi in deplasare, pe terenul celor de la FC Voluntari, in etapa a 13-a din Superliga. Scorul s-a incheiat 3-1 pentru gazdele din București. De la FC Voluntari au inscris Damașcan (min. 13), Govea (min. 45) și Achim (min. 58). Krasniqi a inscris in min. 21 pentru CS Mioveni. Formația…