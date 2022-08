Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a oferit un raspuns surprinzator in momentul in care a fost intrebat daca se afla in cautarea unui inlocuitor pentru algerianul Rachid Bouhenna, caruia i-a facut vant din echipa roș-albaștrilor. Finanțatorul roș-albaștrilor spune ca a fost interesat sa-l achiziționeze…

- Echipa CFR Cluj intalneste, joi, 18 august, de la ora 21.15, pe stadionul „Ljudski” din Maribor, pe NK Maribor (Slovenia), intr-o partida contand pentru prima mansa a play-off-ului Europa Conference League la fotbal. „E important sa scoatem un rezultat pozitiv, asa cum am facut pana acum in Europa in…

- Ioan Andone (62 de ani), fostul antrenor de la Dinamo și CFR Cluj, a vorbit despre victoria lui FCSB cu Dunajska Streda, scor 1-0, in manșa a doua a turului 3 preliminar din Conference League. Fostul internațional roman l-a laudat pe Darius Olaru, pe care il considera cel mai bun jucator e la FCSB.…

- Echipa FCSB intalneste, miercuri, 3 august, de la ora 20.30, pe DAC Dunajska Streda, intr-o partida contand pentru prima mansa a turului al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal. Meciul se joaca in Slovacia, iar mansa secunda va avea loc la Bucuresti, pe 11 august. „Intalnim o echipa…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a prefațat meciul cu FCU Craiova 1948. Tehnicianul a declarat ca argentinianul Juan Bauza, jucatorul formatiei oltene, traverseaza o forma foarte buna. „FCU Craiova are o echipa buna, cu experienta. S-a vazut la meciul lor cu CFR Cluj ca au fost condusi si au reusit…

- Gigi Becali nu pare foarte mulțumit de prestația roș-albaștrilor in primul meci din Superliga. FCSB a inceput cu stangul noua ediție a Superligii, iar egalul impotriva celor de la U Cluj, 1-1, l-a enervat la culme pe patronul Gigi Becali (64 de ani).Patronul roș-albaștrilor a ordonat ca 4 dintre titularii…

- Toni Petrea (47 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre situația fotbaliștilor sai inainte de debutul in noul campionat al Ligii 1. FCSB - U Cluj se joaca duminica, 17 iulie, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, PrimaSport 1 și OrangeSport…

- Alex Chipciu (33 de ani) ar putea pleca de la CFR Cluj in aceasta vara, dupa doi ani petrecuți in Gruia. Antrenorul Dan Petrescu i-ar fi transmis mijlocașului ca nu va mai juca la CFR din sezonul viitor și ca nu va mai fi primit la antrenamente, potrivit Fanatik. Petrescu i-a transmis lui Chipciu ca…