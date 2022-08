Stiri pe aceeasi tema

- Romania a primit o prima transa din ajutorul acordat de Uniunea Europeana pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu cazarea si masa refugiatilor din Ucraina, a declarat, miercuri, la Suceava premierul Nicolae Ciuca.

- O a treia aeronava va decola, vineri, din Romania catre Franta, intr-o misiune de transport a restului de personal format din pompieri salvatori care vor interveni in sprijinul autoritatilor franceze in lupta cu incendiile de vegetatie, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Fii…

- UPDATE – Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a informat, marti, ca monitorizeaza din punct de vedere medical evolutia celor doi romani raniti grav in accidentul de luni din Bulgaria, in vederea planificarii unei eventuale preluari si a transportului catre Romania, pentru continuarea ingrijirilor…

- Patru romani au murit intr-un grav accident rutier in Bulgaria, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, la bordul caruia se aflau 25 de pasageri. Alți cinci romani sunt internați in spital in Bulgaria și urmeaza a fi transferați la Spitalul Floreasca din Capitala. Departamentul pentru…

- Organizatia Salvati Copiii Romania a deschis cel de-al treilea Centru de consiliere si informare pentru familiile refugiate din Ucraina, in Suceava, judet care preia o mare parte din copiii care se refugiaza din calea razboiului din tara vecina a informat, miercuri Biroul de presa al organizatiei. Potrivit…

- ”Avand in vedere avertizarea meteo a Administratiei Nationale de Meteorologie (A.N.M.) de cod rosu si portocaliu in majoritatea regiunilor tarii, incepand de astazi, 30.07.2022 pana la data de 01.08.2022, CFR Calatori suplimenteza rezerva de locomotive din depouri si statii pentru interventii rapide…

- O echipa formata din 28 de pompieri romani intervine pentru stingerea unui incendiu in regiunea Schimatari, aflata la nord de capitala Greciei, transmite marți, 5 iulie, Departamentul pentru Situații de Urgența, citat de Agerpres.Pompierii romani participa la intervenție cu trei masini de stingere si…