- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj de Ziua Justitiei in care afirma ca discutiile cu vicepresedintele Comisiei Europene pentru valori si transparenta, Vera Jourova, care au vizat si progresele inregistrate de Romania in implementarea r

- Premierul Nicolae Ciuca sustine, in mesajul transmis de Ziua Justitiei, ca el crede in obiective precum justitia in slujba cetateanului si un sistem modern, eficient, accesibil si de calitate, care pot fi sprijinite prin PNRR. "Provocarea este sa aducem cat mai aproape perspectiva finalizarii procesului…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, dupa aprobarea primei cereri de finantare din cadrul PNRR, ca avem nevoie de acelasi efort sustinut, de aceeasi coordonare, pentru a putea sa indeplinim jaloanele, tintele si in felul acesta sa asiguram coerenta implementarii Planului National de Redresare si…

- Premierul Nicolae Ciuca a decis numirea Alinei Bargaoanu in calitatea de presedinte al Consiliului de administratie al Institutului European din Romania pentru un mandat de 4 ani. Cadru didactic universitar, decan al Facultații de Comunicare din SNSPA, Alina Bargaoanu se prezinta ca experta in combaterea…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, la Alba Iulia, despre o posibila noua decizie de amanare a platii ratelor ca "este in analiza" si ca a avut o discutie pe aceasta tema si cu guvernatorul BNR.