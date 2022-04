Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat luni ca pachetul de solutii socio-economice „Sprijin pentru Romania” reprezinta ansamblul de masuri prin care Guvernul intentioneaza sa asigure stabilitatea economica pana la sfarsitul anului si, de asemenea, sa creeze premisele pentru ca economia sa se dezvolte in continuare. El a raspuns astfel intrebat intr-un interviu la Radio Romania Actualitati daca pachetul de masuri „Sprijin pentru Romania”, anuntat de coalitia de guvernare, este suficient sau Executivul are in vedere si alte programe. „Acest pachet de sprijin pentru Romania se bazeaza pe rezultatul…