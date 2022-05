Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a vizitat, joi, impreuna cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul portughez, Antonio Costa, Batalionul 1 Instructie „Olt” din Caracal, judetul Olt. In acest context, prim-ministrul a declarat ca „prezența soldaților portughezi in Romania, aici la Caracal, este demonstrația…

- Prezenta soldatilor portughezi in Romania, la Caracal, reprezinta o dovada de inalta solidaritate si prietenie si „demonstratia vie ca NATO este alaturi de toate statele membre”, indiferent unde sunt situate geografic in zona transatlantica, a spus premierul Nicolae Ciuca.

- Prim-ministrul Portugaliei, Antonio Costa, a fost primit, joi dimineata, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca, in cadrul vizitei delegației portugheze in Romania. Acesta urmeaza sa se intalneasca și cu președintele Klaus Iohannis.Costa și premierul Ciuca au programata o discuție tete-a-tete,…

- Comisia Europeana a decis, miercuri, sa puna 248 milioane euro la dispozitia Romaniei si altor patru state membre care au fost cele mai afectate la inceputul razboiului si care gazduiesc un numar mare de refugiati. Decizia se succeda evenimentului mondial de strangere de fonduri din 9 aprilie, intitulat…

- Decizia se succeda evenimentului mondial de strangere de fonduri din 9 aprilie, intitulat „Sustinem Ucraina”, in cadrul caruia Comisia Europeana s-a angajat sa sprijine, cu pana la 400 milioane euro, refugiatii care ajung din Ucraina in cele mai afectate state membre, arata un comunicat de presa al…

- Comisia Europeana a lansat marti spatiul european al datelor privind sanatatea (EHDS), unul dintre elementele constitutive centrale ale unei uniuni puternice a sanatatii, informeaza un comunicat al reprezentantei CE in Romania. EHDS va imbunatati modul in care cetatenii din intreaga Europa beneficiaza…

- "Prezenta mea alaturi de cei mai importanti investitori straini in Romania este reconfirmarea deschiderii pe care Guvernul Romaniei o are pentru investitorii straini. Pentru a depasi, asa cum spuneam, contextul dificil pe care il traversam avem nevoie de doua elemente cheie: increderea in economia Romaniei…