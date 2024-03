Stiri pe aceeasi tema

- „La alegerile locale, fiecare partid merge prin forte proprii, la Consilii Judetene si Primarii. Pentru europarlamentare am decis o alianta electorala cu o lista comuna. Vom inscrie la BEC o alianta electorala cu sigla celor doua partide si lista comuna", a declarat Nicolae Ciuca .In ceea ce priveste…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, 4 martie, la Digi24, ca trebuie vazut ce voteaza romanii in vara, apoi liderii coaliției vor negocia și vor lua decizia candidatului la prezidențiale.„Este o intrebare la care am raspuns și consider ca este cat se poate de onest fața de electorat sa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca va demisiona din functie daca va pierde alegerile, iar presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a punctat ca nu demisia din functie primeaza, ci rolul liderilor coalitiei este acela de a mobiliza activul de partid si electoratul. „Eu o sa demisionez…

- O sedinta a coalitiei de guvernare urmeaza sa se desfasoare joi, au precizat, marti, surse politice. Potrivit acestora, un subiect important pe agenda reuniunii il reprezinta comasarea alegerilor. Una dintre variantele de comasare cu privire la care s-ar putea lua o decizie este comasarea alegerilor…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat ca liberalii nu il vor mai susține pe Nicușor Dan la alegerile locale din acest an. Liberalii nu au decis inca un posibil candidat la alegerile locale din Capitala.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni despre varianta comasarii alegerilor europarlamentare si locale ca vor discuta in partid si in coalitie si nu vom lua niciodata decizii decat asumate, nu pe surse.

- PNL isi pastreaza oferta pentru Nicusor Dan sa vina in partid, pentru o sustinere a unui nou mandat la Primaria Capitalei, au precizat surse politice.Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a discutat in ultima vreme cu primarul Capitalei, reiterand propunerea PNL ca acesta sa se inscrie in PNL pentru a…