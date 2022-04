Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a devenit duminica presedinte al PNL, dupa ce motiunea lui „Uniti pentru o Romanie stabila si puternica” a obtinut peste 1.000 de voturi la congresul PNL. La congresul de duminica au fost 1.120 de voturi valabile, din care 1.060 de voturi au fost „pentru” motiunea propusa de Nicolae…

- Congresul extraordinar al Partidului National Liberal s-a intrunit duminica, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului presedinte. Acesta a fost organizat dupa demisia lui Florin Cițu din funcția de președinte al PNL. Premierul Nicolae Ciuca, singurul candidat pentru aceasta functie, este noul…

- George Simion, ales președinte al AUR: Anunț despre candidatura la alegerile prezidențiale din 2024 Delegatii la Congresul extraordinar al AUR l-au ales, duminica, pe George Simion ca presedinte al partidului. Au fost inregistrate 784 de voturi in favoarea motiunii lui George Simion. Pentru functia…