Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, la intrevederea cu delegatia Consiliului de afaceri americano-roman, ca evolutia situatiei de securitate si contextul geopolitic ofera Romaniei „atractivitate, inclusiv din perspectiva relocarii unor afaceri derulate in zona Asia-Pacific". „Suntem interesati sa crestem nivelul relatiilor economice romano-americane, oferind oportunitati de dezvoltare si investitii. Evolutia situatiei de securitate si contextul