- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri ca listarea Hidroelectrica este cel mai asteptat moment bursier al ultimilor ani la Bucuresti si o realizare remarcabila pentru tara noastra, pentru piata de capital si pentru industria energetica. Astazi este o zi istorica pentru Bursa de Valori…

- Compania Hidroelectrica s-a listat miercuri la Bursa de Valori București. Premierul Marcel Ciolacu a spus ca listarea „este un moment istoric” pentru Romania. „Hidroelectrica este și va ramane o companie a romanilor. Dupa listarea la bursa, statul roman iși pastreaza integral participația”, a spus premierul.„Listarea…

- Listarea Hidroelectrica la Bursa de la București este cea mai mare din istoria pieței noastre de capital și chiar din regiune și va deveni un punct de referința pentru bursa romaneasca, a declarat președintele ASF, Nicu Marcu.In urma acestui eveniment, BVB iși intarește rolul la nivel regional,…

- Cu o cifra de afaceri de 9,12 miliarde de lei si un profit de 4 miliarde de lei in 2022, Hidrolectrica este una dintre cele mai mari companii energetice din Europa de Sud-Est si este cel mai mare producator de energie electrica din regiune. Compania este furnizor de electricitate pentru sute de mii…

- Goldring S.A., broker de investiții la Bursa de Valori București și pe marile piețe internaționale, care ofera servicii de tranzacționare investitorilor persoane fizice și companii, anunța integrarea SmartPay in platforma sa. Prin soluția de inițiere a plaților prin Open Banking dezvoltata de Smart…

- Listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) va fi probabil cea mai mare din Europa si posibil chiar la nivel global, a declarat miercuri presedintele BVB, Radu Hanga, in cadrul conferintei "Reindustrializarea Romaniei 2023". "Uitandu-ma si la tendinte, vedem o evolutie foarte buna. Adica…

- „Noi de doi ani facem anual un studiu, care este un mod de a masura interesul investitorilor de retail, precum si tendintele in piata. Este primul demers facut in piata de capital care targeteaza investitorii de retail si noi vrem ca acest studiu sa fie un reper important in piata pentru a ajuta companiile,…