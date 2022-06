Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, Mihai Covaliu. “Performanțele extraordinare ale sportivilor noștri ne dau speranța in capacitatea romanilor de a-și demonstra potențialul. Entuziasmul de acum, generat de aurul…

- Un ministru al cabinetului Ciuca a fost premiat anul trecut cu o suma uriașa de catre o entitate pe care o finanțeaza din bani publici. Peste 113.000 de euro ”premiere jocuri paralimpice Tokyo” pentru Novak Arogantul ministru UDMR a Sportului, Eduard-Carol Novak, a incasat anul trecut o suma enorma…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu presedintele Bundesrat, Bodo Ramelow, aflat in prima sa vizita in Romania. Seful Executivului a discutat cu inaltul oficial german despre cooperarea dintre cele doua state, context in care a transmis ca Guvernul Romaniei este dispus…

- Prim-ministrul Portugaliei, Antonio Costa, a fost primit, joi dimineata, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca, in cadrul vizitei delegației portugheze in Romania. Acesta urmeaza sa se intalneasca și cu președintele Klaus Iohannis.Costa și premierul Ciuca au programata o discuție tete-a-tete,…

- Presedintele interimar al USR Catalin Drula a afirmat ca PSD si PNL vor sa creasca taxele si sa introduca impozitul progresiv, in contextul in care au crescut deja preturile. El a mai spus ca cei din coalitia de guvernare nu au de gand sa elimine pensiile speciale sau „sa inceteze sa tot creeze institutii…

- In cursul acestei saptamani se pregatește o mutare oarecum surprinzatoare la una dintre agențiile cheie din administrația centrala care va tulbura rau de tot apele in actuala coaliție de guvernare. Președintele director general impus de UDMR al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara…