- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat luni ca Romania respecta angajamentele luate referitoare la sanctiunile economice impuse pe plan international Federatiei Ruse si ca o decizie privind o eventuala inasprire a acestora va fi luata dupa o analiza cu celelalte tari partenere. De asemenea, seful Guvernului…

- Administratia Emmanuel Macron a anuntat, luni seara, decizia de expulzare a "numerosi" diplomati rusi, intro actiune coordonata cu Germania si cu alte natiuni occidentale, pe fondul tensiunilor generate de invazia militara rusa in Ucraina.

- De la inceputul razboiului din Ucraina si pana in prezent, 1.070 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, a informat, miercuri seara, ministerul Afacerilor Interne. MAI precizeaza ca, in ultimele 24 de ore, 71.364 de persoane, dintre care 23.862 de cetateni ucraineni, au intrat in tara, iar…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca a vorbit cu ministrul Sanatații ca in perioada imediat urmatoare Guvernul sa vina cu masuri care sa se preteze la nivelul situației concrete, avand in vedere ca Valul 5 este pe o linie descendenta și efectele Hotararii de Guvern inceteaza la inceputul lunii…

- „Este o masura asiguratorie la care ne așteptam. Astazi s-a facut anunțul formal, ca atare in perioada urmatoare, in conformitate cu planurile de deplasare, urmeaza sa se stabileasca la nivelul experților, la nivelul MApN, modul in care se va desfașura activitatea. Sunt 1000 de soldați americani care…

- Alte 5138 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 158 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 30 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9-Romania, 7-Rusia, 5-Italia, 2-Germania, 2-Israel, 1-Egipt, 1-Franța, 1-Ucraina,…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.600 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu doar 261 mai putin decat in ziua anterioara, potrivit anuntului facut miercuri de autoritati. In acelasi interval au fost raportate de catre INSP 44 de decese, din care 38 au fost nevaccinati.…