- Premierul Nicolae Ciuca face curațenie in sistem. A eliberat din funcție un lider important și a numit pe altcineva in locul sau. Premierul Nicolae Ciuca l-a eliberat din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) pe Daniel-Grigoroiu Norocel, numit in aprilie de catre…

- Ciuca a mai decis ca Sorin Gal, director general al Directiei Generale Gestionare, Evaluare si Concesionare Resurse/Rezerve Petrol din ANRM, sa exercite atributiile de presedinte al ANRM “pana la numirea conducatorului institutiei publice, in conditiile legii”. Confotm Profit.ro, Gal, care lucreaza…

- Daniel Grigoroiu-Norocel a fost eliberat din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca. Prin aceeasi decizie se stabileste ca Sorin Calin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru…

- „Am luat decizia de a merge mai departe cu un sistem alternativ. PNL va da primul premier. In acest moment, nu am schimbat mandatul, avem un singur mandat. S-a votat decizia de a avea un sistem rotativ de premieri, cu primul liberal. Daca PSD se opune, vedem atunci. Propunerea noastra merge la președinte.Decizia…

- Cristian Tudor Popescu a afirmat vineri seara, intr-o emisiune la Digi24, ca este imposibil ca Florin Citu sa mai fie propus ca premier, intrucat cota sa de incredere in randul populatiei este aproape de 0% si niciun partid sau persoana nu isi va asuma sa-l sustina. „Dupa parerea mea, acest…

- De altfel, Legea minelor a fost schimbata special pentru aceasta afacere. Cele doua resurse valoreaza peste 400 de milioane de euro. Aprobarea a fost data de președintele Agenției Naționale de Resurse Minerale, Daniel Grigoroiu-Norocel, numit in funcție chiar de premierul Florin Cițu in aprilie anul…