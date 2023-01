Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, in deschiderea sedintei de Guvern, despre instalarea de panouri fotovoltaice, ca exista fondurile necesare si pot sa ridice pana la 3 miliarde de lei suma alocata pentru acest proiect, el adaugand ca discutam de aproximativ 150.000 de gospodarii din țara care…

- „Toate angajamentele pe care le-am luat le vom urmari consecvent la nivel guvernamental. Programul de guvernare și stabilitatea coaliției arcului guvernamental sunt garanții ale realizarii acestor angajamente. Este o punte de legatura și continuitate sub toate aspectele, atat sub aspectele politice,…

- Masura compensarii prețului la carburanți va fi suspendata din ianuarie 2023, insa ar putea fi aplicata din nou daca prețurile vor depași puterea de cumparare. Anunțul a fost facut de premierul Nicolae Ciuca. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, despre compensarea pretului la carburanti, ca…

- Guvernul are raspunderea de a gasi solutii pentru asigurarea conditiilor de facilitare a cresterii natalitatii in Romania si dispune de resursa financiara pentru implementarea unor programe in acest sens, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, citat de Agerpres. Seful Executivului a participat, ieri,…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat despre incidentul de la granita Poloniei, unde au cazut doua rachete din zona Ucrainei si daca tara noastra se gandeste sa ia masuri suplimentare in judetele de granita:„In acest moment este o situatie care inca are un efect emotional si este normal sa fie asa pentru ca…

- Produsul intern brut a crescut in T3 cu 4%, pe serie bruta, fata de perioada similara din 2021, si cu 1,3% fata de T2, potrivit datelor INS. La noua luni, economia Romaniei s-a majorat cu 5%, pe serie bruta. Ajustat sezonier, PIB a crescut in perioada ianuarie-septembrie 2022 cu 4,3%, iar in T3 cu 4,7%.…

- Nicolae Ciuca , prim-ministrul Romaniei, afirma ca Romania ramane o țara atractiva pentru investitorii de peste granița. Ce spune Premierul „Cresterea cu aproape o treime a numarului firmelor cu capital strain nou deschise in tara noastra in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada…

- ”Inteleg foarte bine dorinta de a anticipa o serie de decizii pe care le vom lua la nivelul Guvernului, dar la fel de bine am rugat si rog in continuare si fac apel sa ne permiteti sa finalizam toate calculele si toate discutiile pe care le avem. Alaltaieri seara am avut intalnire cu producatorii, cu…