- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca 70% din tara este afectata de diverse faze ale secetei pedologice, iar in privinta rezervei strategice de apa, cele 40 de lacuri de acumulare, cu importanta strategica, sunt la un grad de umplere de 68%. Ministrul a…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a explicat ca aproape 70% din suprața Romaniei este afectata de seceta pedologica, iar in paralel a crescut foarte mult consumul de apa. El a precizat ca incepe un val nou de caldura care va afecta puternic Romania și va prelungi seceta. ”Urmarirea și analiza fenomenului…

- Sistemul informatic de trasabilitate a deseurilor intra in vigoare de vineri, Romania fiind pionier in acest domeniu, a anuntat joi, ministrul Mediului, Barna Tanczos, intr-o conferinta de presa. Sistemul presupune inrolarea tuturor companiilor care detin capacitati de reciclare, corelarea capacitatii…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a afirmat marti ca Romania are foarte multi cetateni turisti sau neturisti, iresponsabili, care nu tin cont de regulile bunului simt, dar nici de lege, abandonand deseuri peste tot.Lansam astazi inca o campanie prin care ne propunem sa transformam…

- „In acest moment am discutat si cu fermierii saptamana trecuta, si cu procesatorii. Chiar aici in fabrica am discutat si in acest moment exista cantitatea de floarea soarelui necesara pana la sfarsitul recoltei, adica pana in august, si de asemenea mi-au dat asigurari cei din conducerea fabricii ca…

- Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Impreuna pentru A8, Reset si Asociatia PIN pentru Promovarea Tehnologiei si a Industriilor Creative fac un apel catre premierul Nicolae Ciuca sa ia in considerare “o initiativa administrativa care ar crea avantaje reciproce cu efect imediat asupra economiilor, industriilor…