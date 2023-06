Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ciuca: „Dezvoltarea tehnologiei bazata pe Reactoarele Modulare Mici va plasa Romania drept lider al energiei curate și sigure” Premierul Ciuca: „Dezvoltarea tehnologiei bazata pe Reactoarele Modulare Mici va plasa Romania drept lider al energiei curate și sigure” Dezvoltarea tehnologiei bazata…

- Alaturi de Proiectul Unitaților 3 si 4, intrat intr-o noua etapa, dezvoltarea tehnologiei bazata pe Reactoarele Modulare Mici (SMR) va plasa Romania drept lider al energiei curate și sigure, spune premierul Nicolae Ciuca.

- ”Fotbalul ramane unul dintre cele mai iubite sporturi, reusind sa insufleteasca stadioane intregi si sa inspire copii si tineri din intreaga lume, trezindu-le dorinta de joaca, de performanta. Romania are o indelungata traditie, iar legendele fotbalului nostru si-au castigat, prin talent si antrenamente,…

- ”Astazi am avut o intalnire de lucru cu David Muniz, insarcinatul cu afaceri al SUA, si cu Jessup Taylor, consilier economic adjunct. Am discutat despre ultimele evolutii ale parteneriatului Romania – SUA in domeniul energiei, in mod special cu privire la dezvoltarea programului nuclear civil”, a scris…

- ”Am participat, astazi, la semnarea unui acord intre Transgaz, OMV-Petrom si Romgaz pentru construirea unui important gazoduct, estimat la 500 milioane euro. Este vorba despre o conducta de 308 km pe directia Tuzla-Podisor, care va lega perimetrele de exploatare din largul Marii Negre de nodul tehnologic…

- ”Facem astazi un pas decisiv, penultimul in seria demersurilor pentru exploatarea gazelor de la Marea Neagra, in perimetrul Neptun Deep. Semnarea documentului de catre Transgaz, OMV-Petrom si Romgaz este angajamentul ferm pentru dezvoltarea gazoductului Tuzla-Podisor si pentru decizia finala de…

- Nuclearelectrica saluta adoptarea Legii privind aprobarea semnarii Acordului de sprijin intre Statul roman si Nuclearelectrica, in vederea dezvoltarii Proiectului strategic national Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, astazi, 14 martie 2023"Salutam adoptarea legii privind aprobarea semnarii Acordului de…

- Virgil Popescu a multimit colegilor parlamentari pentru cele 273 de voturi date pentru adoptarea acestei legi foarte importante prin care vor asigura independenta si securitatea energetica a Romaniei. ”Scopul Acordului este de a stabili modalitatile efective de cooperare intre parti, prin stabilirea…