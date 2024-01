Stiri pe aceeasi tema

- Senatul este convocat, luni, de la ora 12,00, in sesiune extraordinara pentru informarea parlamentarilor cu privire la sesizarea acestui for legislativ cu ordonantele de urgenta adoptate de Guvern pe 17 ianuarie, in vacanta parlamentara, referitoare la marcajul fiscal comun pentru motorina si kerosen…

- Modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal este necesara avand in vedere imposibilitatea conformarii, dupa data de 18 ianuarie 2024, la cerintele deciziei Comisiei Europene de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine si kerosen, prin inlocuirea actualei substante…

- Sindicalistii SANITAS din Constanta au transmis vineri, 29 decembrie, un mesaj guvernantilor prin care solicita deblocarea posturilor din sistemul sanitar, afirmand, printre altele, ca o asistenta care trebuie sa ingrijeasca zeci de pacienti nu poate asigura singura un act medical de calitate.„Domnilor…

- Totodata, este infiintata in cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, Directia Asistenta Gestionare Programe Operationale Regionale cu atributii in coordonarea la nivel national a programelor operationale regionale pentru a asigura buna functionare si implementarea acestora. Seful…

- ”Dialogul cu mediul de afaceri este un factor decisiv in convingerea investitorilor straini sa isi amplifice activitatea din tara noastra. Le-am spus celor prezenti la Foreign Investors Summit 2023, organizat de Business Review, ca trebuie sa ia in calcul avantajele pe care Romania le ofera: stabilitate…

- Capitalul romanesc a avut performanțe solide in 2022, contribuind la creșterea economica a țarii, a transmis președintele Senatului, Nicolae Ciuca. Lideul politic a facut referire la statistica Coface, care indica faptul ca in top 500 companii mari din Europa Centrala și de Est, 60 sunt din Romania.

- Consultantul in turism Razvan Pascu a reactionat dur, intr-o postare pe Facebook, dupa ce fostul premier Nicolae Ciuca a transmis ca nu a fost niciodata in vacanta in strainatate, spunand ca ii "e greața de patrioții aștia de carton"."Una este sa ii indemni pe oameni, ca politician, sa calatoreasca…

- Un nunar de 56 de organizatii neguvernamentale si persoane din mediul academic au transmis, joi, scrisoare deschisa Comisiei juridice a Camerei Deputatilor prin care solicita introducerea cotelor de gen pe listele de candidati la alegerile parlamentare.Acestia precizeaza ca exista un proiect adoptat…