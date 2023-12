Stiri pe aceeasi tema

- Da, chiar și Nicolae Ceaușescu avea salariu! Daca va intrebați cat caștiga ”carmaciul” lunar, acesta nu era chiar sarac in acele vremuri și iși banii la CEC caci, datorita rangului sau, mari cheltuieli nu prea avea. In stufoasele Arhive Naționale se afla fluturașii de plata ai lui Nicolae și Elena Ceaușescu,…

- Baritonul care a intonat Imnul Romaniei de Ziua Naționala, la ceremonia de la Arcul de Triumf, este nimeni altul decat baiatul unui celebru cantareț de muzica latareasca și de petrecere. De 1 decembrie, vocea lui Ștefan Alexandru Constantin face ca intreaga suflare romaneasca sa se incarce de mareție…

- Hollywood-ul pregateste un film despre viata lui Donald Trump, iar actorul de origine romana, Sebastian Stan, va interpreta rolul tanarului omul de afaceri in noua producție cinematografica „The Apprentice”, in regia lui Ali Abbasi. Din distributie mai fac parte Jeremy Strong și Maria Bakalova. „The…

- Romanul Sebastian Stan, in pielea lui Donald Trump. Incep filmarile pentru „The Apprentice” Continue reading Romanul Sebastian Stan, in pielea lui Donald Trump. Incep filmarile pentru „The Apprentice” at Tabu.

- Animalele de companie contribuie la imbatranirea sanatoasa și la o viața mai lunga. E concluzia la care a ajuns HABRI - Institutul pentru Cercetarea Legaturii Om - Animal. Grija fața de un cațel sau o pisicuța reduce riscul de boli de inima, AVC, dar prie

- Potrivit Termene.ro, platforma consultata la data de 29 septembrie 2023, SC Seaplast SRL a fost fondata in ianuarie 2005, iar pentru anul 2022 a raportat o cifra de afaceri neta de 1.289.370 de lei si o pierdere neta de 18.719 de lei. Seaplast SRL are contracte publice, iar autoritatile contractante…

- Nicolae Ceaușescu a fost șef de stat al Republicii Socialiste Romania din 1967 pana in 1989. Insa, inainte aceasta funcție, el a fost secretar general al Partitului Comunist Roman. Acestea erau cele mai importante funcții din stat. Puțini sunt cei care știu ce salariu avea Nicolae Ceaușescu și soția…

- „In ziua de 15 Septembrie 2023, la ora 12:15:17 (ora locala a Romaniei), s-a produs in TRANSILVANIA, BRAȘOV, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 2.0 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 38km V de Sfantu-Gheorghe, 41km NV de Brasov, 77km E de Medias, 86km SE…