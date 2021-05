Nicolae al Romaniei a transmis un mesaj de Pasti si a publicat pe Facebook fotografii cu familia in costume traditionale.

Nepotul regelui Mihai I a publicat doua imagini in care apare alaturi de sotia sa, Alina Binder, si de fiica, Maria-Alexandra, care s-a nascut pe 7 noiembrie 2020.

"Hristos a inviat! Sarbatori Pascale binecuvantate", a scris pe reteaua de socializare Printul Nicolae al Romaniei.

Nicolae s-a casatorit cu Alina-Maria Binder in 2018, la Sinaia.

Nascut si crescut in strainatate, printul Nicolae a ajuns prima oara in Romania in 1992, cand avea sapte…