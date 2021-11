Stiri pe aceeasi tema

- Jay-Z s-a hotarat sa-si faca cont de Instagram. Rapperul american urmareste o singura persoana, pe sotia sa Beyonce. Cantareata, cu 216 milioane de urmaritori, nu urmarea pe nimeni pana acum, noteaza click.ro. La cateva ore de la crearea contului, Jay-Z a inregistrat deja peste doua milioane de urmaritori.…

- Jay-Z s-a hotarat sa-si faca cont de Instagram. Rapperul american urmareste o singura persoana, pe sotia sa Beyonce. Cantareata, cu 217 milioane de urmaritori, nu urmarea pe nimeni pana acum. La cateva ore de la crearea contului, Jay-Z a inregistrat deja peste doua milioane de urmaritori.…

- YouTube a suspendat luni canalul președintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, dupa ce acesta a publicat un clip video in care dezinforma cu privire la vaccinurile anti-coronavirus și la boala SIDA. Președintele brazilian a susținut ca „persoanele pe deplin vaccinate dezvolta virusul bolii SIDA mult mai…

- Solista Adele revine in forța, dupa o pauza de șase ani, in care a ținut in suspans toata planeta. Cantareața lanseaza un nou album, iar fanii sunt surprinși din nou de surprizele artistei. Aceasta dupa ce Adele a slabit pana la a fi de nerecunoscut. Adele le-a prezentat deja fanilor un teaser din noua…

- Lidia Buble a confirmat relația pe care o are de puțin timp cu actorul cubanez. Harlys Becerra a venit special in Romania pentru a iși petrece timp alaturi de iubita sa. Artista a postat prima imagine cu ea și iubitul ei. Fosta iubita a lui Razvan Simion nu se mai ascunde! Lidia Buble a facut publica…

- Angelina Jolie și-a deschis un cont pe rețeaua de socializare Instagram pentru a transmite la cat mai multe persoane scrisoarea emoționanta pe care a primit-o de la o adolescenta din Afganistan. La aproximativ 14 ore de la prima postare, contul vedetei de la Hollywood, mama adoptiva și in același timp…

- Actrita si Barbra Streisand este de parere ca remake-ul „A Star Is Born”, inc are joaca Bradley Cooper si Lady Gaga, a fost „o ideea proasta”. La trei ani de la lansarea remake-ului „A Star Is Born”, Barbra Streisand a declarat in emisiunea „The Sunday Project” ca proiectul a dat dovada de „lipsa de…