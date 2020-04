NICO lanseaza single-ul “Scopul si durata” La 17 ani de la featuring-ul “Nu pot sa mai suport”, NICO are o noua colaborare cu Cabron, care ii compune noul single – “Scopul si durata”. Tot in 2003, Cabron i-a produs lui NICO o serie de melodii incluse pe albumul “Gand pentru ei”. In aceeasi perioada, NICO a colaborat si cu grupul “Codu Penal”, din care facea parte Cabron, pentru “Singur pe strada”. Noul single, “Scopul si durata”, este compus de catre Cabron, care a scris versurile alaturi de Ovidiu Iordache, productia fiind realizata de catre Laurentiu Matei. NICO imbina cu succes cariera muzicala cu scena teatrului, iar la inceputul anului… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

