Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 316 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.448 teste efectuate (din care 969 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (196) și Lugoj (11). Coeficientul infectarilor…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 118 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 845 teste efectuate (din care 521 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (49). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate opt cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.257 teste efectuate (din care 659 teste rapide). Cazurile noi sunt din Sacalaz (4), Timișoara (2), Giroc și Șag. Coeficientul infectarilor…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 11 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.732 teste efectuate (din care 727 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (5), Moșnița Noua (3), Parța (2) și Giroc. Coeficientul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate noua cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.283 teste efectuate (din care 548 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (5), Giarmata Vii (2), Dumbravița și Moșnița Noua.…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ a fost confirmat un singur caz nou de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.256 teste efectuate (din care 404 teste rapide). Unicul caz este din Timișoara. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate patru cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.231 teste efectuate (din care 453 teste rapide). Toate cazurile noi sunt din Timișoara. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, pentru a doua zi consecutiva, in județ nu a fost confirmat niciun caz nou de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Numarul de teste este insa mai mic in weekend, in ultimele 24 de ore fiind realizate 500 (din care 352 teste rapide). Coeficientul…