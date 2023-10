Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai varstnic student din Romania invața la Universitatea din Alba Iulia: Aurel Voicu va fi absolvent de masterat la aproape 90 de ani Cel mai varstnic student din Romania invața la Universitatea din Alba Iulia: Aurel Voicu va fi absolvent de masterat la aproape 90 de ani Universitatea „1 Decembrie…

- Cel mai in varsta student din Romania are 88 de ani și a intrat in anul al II-lea de masterat la Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia. Aurel Voicu, fost primar al Cugirului, se numara acum printre cei aproape 6.000 de studenți de la Alba. Aurel Voicu, fost primar și viceprimar PDL in orașul…

- Cel mai in varsta student din Romania are 88 de ani și a intrat in anul al II-lea de masterat la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Aurel Voicu, fost primar de Cugir, se numara acum printre cei aproape 6.000 de studenți de la Alba.

- „In lumea academica, succesele sunt adesea exprimate prin publicații, cercetari, diplome și relații internaționale. Astazi, toate aceste eforturi s-au materializat intr-o recunoaștere externa notabila: Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia se regasește in cel mai recent clasament QS World…

- Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, in colaborare cu Universitatea „1 Decembrie 1918”, organizeaza Conferința internaționala „Bisericile și puterea politica in anii comunismului. Destine individuale și mecanisme instituționale/ Churches and political power during communism: Individual biographies…

- In perioada 8-21 august 2023, in cadrul procedurii de evaluare a dosarului de nominalizare a Frontierelor Imperiului Roman-Dacia pentru inscrierea in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, s-a desfașurat in Romania misiunea tehnica de evaluare ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). In acest…

- Inca 4 noi programe educaționale din toamna, la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Pe ce domenii se axeaza și cand incep inscrierile Inca 4 noi programe educaționale din toamna, la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Pe ce domenii se axeaza și cand incep inscrierile Daniel…

- In perioada 17-21 iulie 2023, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, in colaborare cu Liga Studentilor, organizeaza Scoala de vara „Responsabilitate fata de viitorul nostru”. Evenimentul se desfasoara in cadrul proiectului Cercetarea – din laboratoare catre societate. Dezvoltarea capacitatii de…